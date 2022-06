SAN VITO. Un pensionato 67enne originario di Villasalto e residente a Muravera è stato rinvenuto ieri pomeriggio nelle campagne di San Vito in località "Su Pirasteddu", nei pressi della borgata di San Priamo, dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. L'uomo era riverso per terra, in stato confusionale e in precarie condizioni di salute. I militari avevano attivato le sue ricerche nella tarda mattinata di ieri, lunedì, dopo la segnalazione della moglie preoccupata perché non era rientrato a casa per il pranzo. Era uscito per recarsi in uno studio medico a San Vito per fare terapie e poi si sarebbe dovuto recare nell'ufficio anagrafe del comune di Muravera. L'uomo caduto accidentalmente per terra non è riuscito a rialzarsi ed è rimasto per circa tre ore sotto il sole. Era in evidente stato di disidratazione. I militari lo hanno dissetato e trasportato all'ombra in attesa dell'arrivo dell'équipe di "Mike 60" la medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus Gerrei. Il pensionato dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Policlinico di Monserrato dove si trova ricoverato. (Gian Carlo Bulla)