San Vero Milis, visita agli scavi di S’Urachi in compagnia degli archeologi

San Vero Milis

Sabato sera un appuntamento per la rassegna AltriMari

Camminare tra i resti archeologici di un sito complesso come quello di S’Urachi, nel territorio di San Vero Milis, e conoscerne la storia e e le ultime scoperte in compagnia degli archeologi. Sarà possibile farlo domani – sabato 22 luglio – con l’iniziativa “S’Urachi raccontato”.

Si tratta di una visita guidata agli scavi del nuraghe in compagnia degli archeologi che hanno seguito finora le campagne di scavo, tra cui Peter Van Dommelen, della Brown University. L’appuntamento, aperto a tutti, è dalle 19 alle 20.

“Abbiamo insistito particolarmente sull’organizzare questa visita guidata”, dichiara Maria Cristina Cimino, assessora alla Cultura. “Sebbene il sito potesse essere visitato anche durante le campagne di scavo, per noi era importante rendere partecipe la comunità ma anche i turisti di quanto scoperto, e di come sia stata messa in evidenza tutta la situazione muraria, ad esempio, o gli ultimi ritrovamenti, prima di metter in sicurezza quanto rilevato finora dagli archeologi”.

L’iniziativa è inserita nel cartellone di eventi dell’edizione 2023 di “AltriMari”, che prevede per la settimana prossima una conferenza archeologica nella pineta di Mandriola, il 26 luglio.

“In quell’occasione”, aggiunge sempre l’assessora Cimino, “saranno proiettate anche delle immagini degli scavi, che accompagneranno il racconto degli archeologi che sono intervenuti finora nel progetto. Non da ultimo, il sito di S’Urachi ospiterà il tradizionale concerto in collaborazione con la Scuola civica di musica del Montiferru ‘Nino Dispenza’, il 28 luglio”.

Dal 2013, il progetto S’Urachi si è proposto di studiare l’importante complesso nuragico in diverse fasi storiche, cioè fenicia, punica e romana.

Venerdì, 21 luglio 2023