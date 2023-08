San Teodoro, l’accusa di due fiorentini: “Due panini col salame e due caffè, 18 euro senza scontrino”. In pratica 12 euro per i panini, sei euro per i caffè. Esplode la polemica sugli altissimi prezzi in Sardegna, che quest’anno stanno portando al calo dei turisti. I due ragazzi fiorentini non si sono limitati a postare sui social la loro indignazione, ma si sono rivolti a un’associazione di consumatori e il caso è finito anche sul Corriere della Sera. “La speculazione sui prezzi perpetrata da alcuni esercizi di ristorazione balneari nei confronti dei villeggianti rappresenta un fatto grave – spiega il presidente di Giustitalia, Luigi De Rossi – da denunciare alle autorità competenti. Per questa ragione abbiamo deciso di segnalare l’episodio al Garante per la sorveglianza sui prezzi e al Comune di San Teodoro per i provvedimenti del caso”.