San Teodoro, a lezione di sostenibilità e rispetto ambiente - Sardegna

Oltre 250 alunni della scuola primaria di San Teodoro hanno invaso pacificamente gli spazi della spiaggia della Cinta, protagonisti speciali e partecipi di una lezione di sostenibilità e rispetto per l'ambiente organizzata dal Comune di San Teodoro e da Legambiente.

L'appuntamento era inizialmente fissato per venerdì scorso in occasione delle celebrazioni mondiali dell'Earth Day - La giornata mondiale della Terra ma le previsioni meteo avevano sconsigliato di esporre i piccoli ambientalisti al vento e alla possibilità di pioggia.

Appuntamento sulla sabbia fissato di buon mattino, Ecovolontari capitanati dal presidente di Legambiente Sassari Michele Meloni, 250 bimbi schierati in cerchio ad ascoltare, prima, e poi primi attori sulla scena di una impattante ed efficace operazione di beach littring sulla spiaggia. Una naturale aula senza pareti né soffitto in cui ripassare il concetto di Earth Day - giornata ecologista indetta dalle Nazioni Unite in cui il focus si proietta sulla salvaguardia del pianeta - e fare scuola di sostenibilità "perché il rispetto dell'ambiente si impara a scuola, si insegna in spiaggia, si trasmette di generazione in generazione, si condivide, si apprezza con lo scorrere degli anni e diventa certezza incrollabile del quotidiano vivere a partire dai più piccoli abitanti delle singole comunità per arrivare ai miliardi di persone che abitano il pianeta", affermano da Legambiente.

Il Comune di San Teodoro dimostra di avere particolarmente a cuore temi e problematiche ambientali, proietta sul futuro della comunità questo spiccato interesse e per questo ha scelto di coinvolgere bambine e bambini della primaria del comprensivo in una forte azione di sensibilizzazione ad alto tasso di responsabilità.

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/30/san-teodoro-a-lezione-di-sostenibilita-e-rispetto-ambiente_00b05dbc-6142-4f37-a797-458bd44140d8.html