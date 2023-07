San Sperate, via dal ristorante senza pagare il conto: "Ripresi dalle telecamere, vi aspettiamo"

Una dimenticanza quella della coppia che, dopo aver mangiato e bevuto presso un noto esercizio di ristorazione situato in via Cagliari, è andava via senza saldare gli oneri economici dovuti? A detta dei proprietari no che, attraverso un post su facebook, pubblicano immagini e raccontano quanto accaduto. “Probabilmente vi è sembrato corretto approfittarvi dell’inesperienza e della buona fede di un giovane ragazzo, che al contrario di voi cerca di vivere onestamente e crescere con i giusti valori.

In 35 anni di attività, non ci era mai capitato.

Vi aspettiamo”. Un invito, quindi, per regolarizzare il pagamento: un episodio che di certo si spera non possa più accadere.