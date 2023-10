San Sperate, via ai lavori per il laboratorio degli artisti: accoglierà mostre e manifestazioni culturali

San Sperate – Procedono spediti i lavori per la realizzazione del laboratorio per gli artisti: il fabbricato adiacente alla chiesa di Santa Lucia in via Decimo sarà anche dotato di spazi per mostre, manifestazioni culturali ed artistiche. 180 mila i fondi necessari di cui circa 92 di finanziamento R.A.S. per Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana.

“I lavori erano stati interrotti per inserire in variante delle lavorazioni aggiuntive necessarie principalmente per fare fronte ad un cedimento nei solai i quali verranno quindi demoliti e ricostruiti, nonché per far fronte alla necessità di provvedere ad un adeguamento delle voci di costo per l’aumento dei prezzi dei materiali” ha specificato il sindaco Fabrizio Madeddu.

Lo spazio interno del fabbricato vedrà realizzati due ambienti polifunzionali, i servizi igienici e un piccolo ripostiglio. Nella sala posteriore in corrispondenza della parete finestrata esistente verrà realizzata una nuova apertura.

All’esterno sul fronte sarà realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito e sampietrini garantendo armonia con la pavimentazione del piazzale della chiesa accanto; il cortile sul retro sarà invece lasciato ad area verde. Uno spazio polifunzionale, insomma, dove gli artisti del paese potranno anche riunirsi e dar vita alle loro idee.