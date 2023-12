San Sperate, quella strana segnaletica orizzontale nella zona industriale

La strana segnaletica orizzontale nella zona industriale e l’asfalto dissestato presto saranno solo un brutto ricordo: nei prossimi mesi al via i lavori di riqualificazione grazie a un finanziamento dell’assessorato all’industria, i tecnici, attualmente, stanno studiando alcune migliorie. Sembrerebbe uno scherzo, ma così non è: le strisce bianche che servono a delimitare la carreggiata non sono proprio in riga con i canoni che indirizzano gli automobilisti a percorrere la “retta” via costellata da numerose buche e fossi. Una problematica che si aggiunge a quella dei parcheggi, ampiamente discusse durante un incontro tra gli amministratori e i cittadini. A spiegare la situazione e il sindaco Fabrizio Madeddu: “I problemi della zona artigianale li conosciamo tutti, è stata progettata e realizzata in maniera pessima e questo non è certo causa di questa amministrazione ne di quella precedente. Abbiamo delle risorse da spendere per la zona, ci vuole ancora un po di pazienza ma non mi offendo certamente se di pazienza non ce n’è”. Per quanto riguarda il discorso “parcheggi”, sarebbero carenti, “in particolare nelle traverse purtroppo, non ci sono spazi adeguati per i parcheggi e la larghezza delle stesse strade non consente parcheggi regolamentari. Si potrebbero avere parcheggi su un lato e di conseguenza un solo senso di marcia ma chi progettò e realizzò tali traverse rendendole dei vicoli ciechi ne impedì allora e ne impedisce ad oggi la possibilità”.

Nell’incontro in comune sono emerse tante criticità nella zona artigianale, alcune illustrate dai commercianti del luogo, come il modo “non corretto” di utilizzare i parcheggi in altre zone. Insomma, non poche criticità che l’amministrazione comunale ha preso in carico e che, almeno per alcune di queste, presto risolverà.