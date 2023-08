San Sperate, la cagnetta Bianca salvata dai cittadini sta meglio

La cagnetta Bianca, investita e abbandonata a bordo strada diversi giorni fa, salvata grazie alla solidarietà di tanti cittadini che si sono prodigati per attivare i soccorsi è ancora ricoverata in clinica: ha la milza compromessa e una mielopatia contusiva spinale ma non vi sono fratture a carico della colonna e non vi è interruzione del midollo. “Si tratta di avere pazienza e di sperare che si rimetta in piedi” comunica “Rifugio Bau Ortacesus”. Una storia che ha commosso migliaia di persone quella della cane investito quattro giorni fa e rinvenuto agonizzante da alcuni passanti che, senza esitare, hanno immediatamente lanciato un appello sui social raccolto, a sua volta, da decine di persone: una gara di solidarietà al fine di aiutare un povero quattro zampe in estrema difficoltà che, senza l’aiuto dell’uomo, non si sarebbe salvato. Soccorso e trasportato in clinica, sin da subito sono state chieste informazioni riguardo la sua salute che sono giunte ieri sera dalla Onlus alla quale è stato affidato. “Bianca è rimasta ricoverata fino a ieri mattina alla clinica San Giuseppe, che ringraziamo di cuore per la tempestività delle cure e per la disponibilità e professionalità che ci dimostra.

Da ieri Bianca è stata trasferita alla clinica neurologica La Fenice, dove è stata sottoposta a risonanza e ad accurata visita specialistica.

Bianca ha una milza compromessa a causa di malattia da zecca e successivamente a causa della botta presa. In merito alla mancanza di mobilità delle zampe posteriori, i medici hanno diagnosticato una mielopatia contusiva spinale. La diagnosi è ancora riservata ma siamo certi che non vi sono fratture a carico della colonna e non vi è interruzione del midollo. Quindi si tratta di avere pazienza e di sperare che si rimetta in piedi”. In attesa del prossimo bollettino medico, che si spera possa comunicare notizie migliori, conforta la certezza che la cagnetta sia accudita con amore e professionalità.