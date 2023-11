San Sperate, il bel gesto di un fioraio: mazzi in regalo per chi non ha potuto allestire i loculi

I rincari dei generi di prima necessità, come quelli dei carburanti e delle bollette, hanno inciso notevole nelle tasche dei cittadini, una situazione pressoché uguale da nord a sud dello stivale, come in Sardegna d’altronde. Sebbene il mercato del settore non abbia subito una forte controtendenza rispetto agli anni passati, non tutti, però, hanno potuto omaggiare i loro cari estinti con un fiore: ecco, dunque, il pensiero da parte di Spiga, un gesto di solidarietà accolto con affetto dai suoi compaesani. “Domani mattina mettiamo all’ingresso del cimitero a disposizione un po’ di mazzi misti rimasti da Tutti i Santi – ha scritto Spiga in un post Facebook – quindi chi magari vuole rinnovare un fiore ai propri cari o chi per motivi economici o comunque personali non è riuscito ad allestire tutti i loculi dei propri cari, domani mattina li troverete in omaggio all’ingresso”.