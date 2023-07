San Sperate fa incetta di defibrillatori, più sicurezza anche alla fermata del bus

San Sperate sempre più paese cardioprotetto grazie all’installazione del terzo DAE posizionato su strada pubblica: la postazione salvavita è stata donata dalle associazioni SOS San Sperate e AVIS Comunale San Sperate ed è situata alla fermata ARST di via Cagliari. Si aggiunge a quelle già installate in piazza Croce Santa e in piazza Gramsci il defibrillatore semiautomatico esterno che, in caso di emergenza, consente di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore e potenzialmente salvare la vita a chi si trova in arresto cardiaco. In questo caso il tempo è prezioso più che mai, anche un solo minuto guadagnato è più che necessario e anche gli ultimi avvenimenti raccontati dalla cronaca nazionale confermano l’importanza di questo dispositivo medico che, oramai, è sempre più presente in tutti i territori. Un dono importante, quindi, acquisto anche grazie al contributo della popolazione:

“L’Amministrazione ringrazia quanti hanno contribuito ad acquistare ed installare questo prezioso dono per la nostra Comunità.

San Sperate diventa Comune Cardioprotetto” comunicano le istituzioni locali.