San Sperate chiusa nel dolore, stop a Carnevale ed eventi: domenica il funerale di Federico Pinna

Stop al Carnevale e alle sfilate, annullati anche tutti gli eventi pubblici programmati per i prossimi giorni. San Sperate è chiusa nel dolore per la grafica morte del 23ennw Federico Pinna, avvenuta sulla Provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia. “San Sperate oggi ha il cuore infranto per la triste notizia del nostro compaesano Federico Pinna strappato alla vita in un terribile incidente stradale”, dice il sindaco Fabrizio Madeddu, che ha firmato la speciale e dolorosa ordinanza di annullamento di tutti gli appuntamenti.

Primo cittadino e tutta l’amministrazione “sono sensibilmente vicini a Rita, Luciano e Giulia in questo momento di grandissimo dolore. La scomparsa di un giovane ragazzo, gentile, positivo, sereno e con un spiccato senso del dovere in ambito lavorativo, com’era Federico, è per tutti noi motivo di sofferenza e di sincera commozione. Riposa in pace Federico. Oggi in cielo c’è una stella luminosa in più”. Il funerale sarà celebrato domenica pomeriggio.