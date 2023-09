San Sperate, bus dell'Arst stracarico di studenti: decine di giovani restano a terra

San Sperate – Bus dell’Arst stracarico di studenti, molti di loro lasciati a terra: “I ragazzi dovrebbero prenderlo da qui a dicembre per andare a scuola ed è l’unico per via Brianza”. La scuola è appena iniziata e i disagi sono già all’ordine del giorno: un problema decennale quello dei pullman che, a volte, non sono sufficienti per trasportare a scuola tutti gli studenti, accade così che molti di loro sono costretti a rientrare a casa. Questa mattina la corriera delle ore 7,24 non è passata in alcune vie del centro abitato, troppo piena per contenere tutti gli studenti. Chi ha avuto la fortuna di salire a bordo ha dovuto viaggiare in condizioni di “fortuna”, “stracarica, addirittura arriva anche in ritardo per l’ingresso scolastico” segnalano le mamme. È lo stesso mezzo che “prendevo io per andare alle superiori poiché la mia scuola era fronte Brotzu e parlo più di 23 anni fa, e anche allora era una tragedia totale, tantissime volte non si fermava a San Sperate perché strapieno con persone attaccate alle portiere di ingresso e uscita”. Insomma, passano gli anni ma la situazione sembra essere sempre la stessa.

“Mio figlio era alla fermata di via Cagliari – elementari dalle 7.12 e non è passato e con lui altri ragazzi. Altri genitori mi hanno detto che è passato solo in via Croce Santa e non è passato davanti alla fermata delle elementari in quanto già stracarico. Per poter garantire il diritto dei ragazzi all’istruzione senza inguaiare le famiglie è fondamentale appurare con l’Arst la situazione ed eventualmente implementare il servizio. Chiaro che un unico pullman possa non esser sufficiente” spiega un’altra mamma. Del caso si è subito interessato il sindaco Fabrizio Madeddu che intende inviare una segnalazione o un sollecito al trasporto pubblico per far presente la situazione.