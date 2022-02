San Sperate, armato di pistola rapina una farmacia: preso il complice, è caccia all’uomo.

Erano circa le 19,40 di ieri quando uno straniero di chiara origine africana e dal volto travisato, armato di una pistola scacciacani priva di caricatore, ha rapinato la “Farmacia Pusceddu” di San Sperate. Di fronte a una pistola la farmacista ha consegnato al rapinatore quanto aveva in cassa: 500 euro. Raggiunta la strada, l’uomo è poi montato su un’auto dove lo attendeva un complice alla guida, dandosi con questi alla fuga. Un cittadino che dall’esterno ha assistito alla scena è salito anch’egli sulla propria auto e, coraggiosamente, ha intrapreso un inseguimento al quale non era tenuto ma che si è sentito in dovere di compiere. Mentre seguiva l’auto dei due rapinatori, il testimone ha continuato a dare indicazioni telefoniche ai carabinieri sull’utenza di pronto intervento 112, senza mai perdere i fuggitivi. A un certo punto i due malviventi si sono divisi, il protagonista dell’irruzione è disceso dall’auto e l’inseguitore ha dovuto fare una scelta. Ha continuato a seguire l’auto nell’abitato di Monserrato, sino a quando non sono arrivati i carabinieri da Quartu e da Cagliari che hanno bloccato l’uomo sulla Ford Fiesta adoperata per la rapina. Si tratta di un 49enne di Settimo San Pietro, non nuovo a vicende giudiziarie. A bordo del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto il caricatore della pistola scacciacani utilizzata per il colpo e alcuni elementi che potrebbero presto consentire di individuare l’autore materiale della rapina.

L'articolo San Sperate, armato di pistola rapina una farmacia: preso il complice, è caccia all’uomo proviene da Casteddu On line.