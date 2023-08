San Salvatore: domani a Cabras la processione delle donne scalze, saranno in trecento

Saranno le donne di Cabras scalze e vestite con l’abito tradizionale a dare il via domani – venerdì 25 agosto – ai festeggiamenti in onore di San Salvatore di Sinis, con una processione tutta al femminile che porterà la piccola statua di Santu Srabadoeddu fino al villaggio nel Sinis, dando inizio al novenario.

La processione delle donne è il primo appuntamento in calendario per la Festa di San Salvatore – Corsa Degli Scalzi 2023, un evento organizzato dal Comune di Cabras con il contributo finanziario dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, del Comitato dei festeggiamenti di San Salvatore e con la preziosa collaborazione dell’Associazione Is Curridoris, dell’Associazione Santu Srabadoeddu e dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

Domani dalle prime ore della mattina, un lungo corteo di circa 300 donne, partirà da Cabras percorrendo i sette chilometri che separano il paese dal villaggio di San Salvatore. Trecento fedeli, scalze e in abito tradizionale, che ogni anno rinnovano il loro voto al santo portando in processione la statua lignea di Santu Srabadoeddu.