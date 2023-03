San Salvatore di Sinis, dopo quattro anni l’ipogeo della chiesetta sarà riaperto ai visitatori

Non è la prima volta che l’ipogeo subisce degli interventi di restauro: il primo – per salvaguardare gli ambienti interni – risale alla seconda metà degli anni Trenta. A questo seguì un secondo cantiere negli anni Settanta con il quale si cercò di impermeabilizzare il monumento e un terzo a fine anni Novanta, occasione nella quale fu realizzata la pavimentazione esterna al fine di limitare le infiltrazioni.

Con l’obiettivo di poter fruire del sito e del villaggio nel periodo di alta stagione, i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione dell’area esterna verranno affidati entro marzo. In attesa del completamento delle operazioni sarà sostituita la botola d’accesso e messi in sicurezza l’impianto di illuminazione e di areazione manuale esistenti.

Dopo quattro anni di chiusura, l’ipogeo di San Salvatore di Sinis riaprirà al pubblico: è stato approvato il progetto per i lavori di messa in sicurezza e restauro del sito, della chiesetta, degli stradelli e della piazza.

Numerosi anche gli interventi che riguarderanno la chiesa: verrà messo in sicurezza lo spazio d’accesso, attraverso il rifacimento della copertura della tettoia d’ingresso; in programma anche il restauro del tetto dell’edificio e la revisione dell’impianto elettrico. Nelle strette vie del villaggio si procederà in primo luogo alla ripulitura dalle erbe infestanti per poi proseguire con il riempimento con materiale e pietrame che rispetti le caratteristiche dei luoghi.

“Il villaggio di San Salvatore sarà la sede ideale per due dei Festival organizzati della Fondazione Mont’e Prama: la seconda edizione del Festival della Letteratura e l’Archeofilm Festival, che rappresenta la novità del 2023”, ha concluso il presidente Anthony Muroni .“Gli storici luoghi che hanno visto l’uomo del passato solcare quella terra già dai tempi del culto dell’acqua diverranno la suggestiva ambientazione di eventi di rilievo per il Sinis e per l’intera Sardegna”.

Sabato, 18 marzo 2023