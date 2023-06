San Nicolò d’Arcidano, un nuovo defibrillatore grazie alla generosità dei soci Avis

Sicurezza n preparazione un corso aperto a tutti sull'uso dell'apparecchio salvavita

Il defibrillatore donato dall'Avis è stato montato subito in via Eleonora d’Arborea

San Nicolò d’Arcidano

In preparazione un corso aperto a tutti sull’uso dell’apparecchio salvavita

La generosità dei soci dell’Avis di San Nicolò d’Arcidano si è spinta oltre le donazioni di sangue: l’associazione ha deciso di fare un grande gesto per la comunità, regalando un nuovo defibrillatore.

Il dispositivo salvavita è stato inaugurato giovedì 22 giugno: è in via Eleonora d’Arborea, sul muro esterno dell’ambulatorio dell’ufficiale sanitario.

“D’accordo con gli associati, abbiamo utilizzato i nostri fondi per questa donazione”, ha spiegato Roberto Vacca, segretario dell’Avis di San Nicolò. “Contattata un’azienda specializzata, abbiamo acquistato un defibrillatore user friendly: uno strumento prezioso, poiché guida passo passo chi lo utilizza in un momento di emergenza”.

Un momento della cerimonia di giovedì

Con una semplice cerimonia, la presidente dell’Avis arcidanese Graziella Agus ha consegnato il dispositivo salvavita al sindaco Davide Fanari. “L’Amministrazione aveva accettato con entusiasmo la nostra donazione e si è resa subito disponibile all’installazione del defibrillatore”, ha continuato il segretario. “Il nuovo apparecchio si aggiunge a quello donato dall’Avis lo scorso anno”.

Il posizionamento del dispositivo nella cassetta di emergenza

Ma l’attenzione della sezione Avis per la comunità non si ferma qui. “A breve organizzeremo un corso di pronto soccorso per l’utilizzo del defibrillatore. Sarà aperto a tutti, soci e non, per fare in modo che quante più persone siano capaci di intervenire in un momento di bisogno ed emergenza”, ha concluso Vacca. “Seguiranno altri corsi sempre in ambito sanitario, tra i quali uno sulla disostruzione delle vie respiratorie nei bambini”.

Martedì, 27 giugno 2023

