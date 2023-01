San Nicolò d’Arcidano, lavori al parco da finire in tempo per la festa estiva

San Nicolò d’Arcidano Tante le migliorie a Is Codinas, cornice dei festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro Operai presto al lavoro per dare un volto nuovo a Is Codinas, il parco di San Nicolò d’Arcidano a qualche chilometro dal centro abitato che ogni anno fa da sfondo alla festa in onore di Sant’Isidoro e accoglie visitatori da tutta la zona. “Con l’affidamento degli interventi di riqualificazione apporteremo delle migliorie al nostro parco”, ha spiegato il sindaco Davide Fanari. “Dal momento che è un’area molto frequentata, si sentiva il bisogno di ammodernarla: sistemeremo le recinzioni perimetrali, metteremo a posto i chioschetti presenti e aumenteremo il numero dei tavolini”. Lavori già avviati dunque, ma si fa già il conto alla rovescia per la festa estiva di Sant’Isidoro: è tradizione infatti che gli arcidanesi si riuniscano proprio all’ombra degli alberi de Is Codinas per partecipare alle celebrazioni in onore del santo patrono degli agricoltori.

La processione in onore del santo, a luglio 2022

“Contiamo di finire i lavori prima dell’estate, per restituire il parco a quanti lo scelgono come meta per le gite e agli arcidanesi”, ha concluso il sindaco. Lunedì, 10 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano