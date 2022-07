San Nicolò d’Arcidano

Martedì la processione, accompagnata dai costumi tradizionali e da una banda musicale



Ancora tempo di feste a San Nicolò d’Arcidano. Dopo le celebrazioni di Sant’Isidoro, la comunità si riunirà nuovamente per festeggiare Santa Margherita, altro evento estivo tanto atteso. Saranno cinque giorni di devozione organizzati dallo storico comitato Santa Margherita, in collaborazione con l’associazione Pro loco di San Nicolò d’Arcidano e con il patrocinio del Comune.

La festa, introdotta dal triduo – le preghiere serali nei giorni 17, 18, 19 luglio alle 18:30 – vedrà il suo momento più suggestivo martedì 19 con la processione per le vie della città, accompagnata dalla banda musicale “Città di Guspini” e dal gruppo folk Arcidanese.

Il corteo è programmato per le 19, dopo la santa messa con benedizione dei bambini delle 18. I fedeli accompagneranno la statua della santa nelle vie del centro, ritornando poi nella chiesa di San Nicolò d’Arcidano vescovo.

Si partirà da via Roma, proseguendo poi per via Eleonora di Arborea, con una sosta alla comunità di anziani “Santa Margherita”, infine per via Ponti Sa Murta, via Argiolas, via Peschiera, via Lamarmora, via Garibaldi, via IV novembre, via Dante, via Libertà. Si arriverà nuovamente in via Roma, con il rientro in chiesa. In quel momento, la statua della santa verrà accolta dagli scoppi dei fuochi d’artificio.

I momenti di preghiera proseguiranno il 20 luglio con due messe alle 10 e alle 18.

Non mancheranno gli eventi civili per i cittadini. Aprirà i festeggiamenti il gruppo arcidanese garage punk Wild Eyed, in concerto il 19 luglio in piazza Libertà alle 22.

Subito dopo, alle 22:30, ci sarà uno spettacolo con Pippo Palmieri, dj del programma radiofonico “Lo zoo di 105”. Chiuderanno la serata di nuovi i Wild Eyed.

La festa proseguirà in piazza Libertà il 20 luglio, con un evento per bambini ai giardini pubblici alle 18, organizzato dal gruppo Baby fun, con giochi d’animazione, il “Baby dance” e uno spettacolo di bolle di sapone.

La sera alle 22, sempre in piazza Libertà, tornerà la musica con lo spettacolo irriverente di Reverendo Jones.

Il 21 luglio chiuderanno i festeggiamenti per Santa Margherita due eventi realizzati dalla Pro loco arcidanese in piazzetta Baronessa Rossi. Appuntamento alle 19 con la presentazione del libro Giornata avara di Michele Atzori, mentre per le 21:30 la Pro loco ha organizzato la proiezione del film Tolo-Tolo di Checco Zalone.

«Il comitato ringrazia il sindaco Davide Fanari, l’amministrazione comunale, la Pro loco arcidanese, l’Auser, il gruppo Folk arcidanese, le confraternite, il parroco don Gian Pietro Fanari e la Flema soccorso per la collaborazione», ha detto Virginia Ariu, presidente del comitato Santa Margherita. «Un ringraziamento particolare è rivolto a tutta la popolazione e agli sponsor che con loro contributi hanno reso possibile la riuscita della festa».

Venerdì 15 luglio 2022