“I partecipanti – prosegue Fanari – saranno seguiti e assistiti da operatori specializzati, animatori e bagnini, potranno godere non solo del mare, ma di una completa serie di attività sportive e ricreative e compiere così, vista la fascia d’età, un’esperienza importante. Potranno divertirsi e imparare contemporaneamente, grazie ai laboratori, ma soprattutto beneficiare dei risvolti positivi che il mare garantisce in tutte le sue sfaccettature”.

Riconfermato dall’amministrazione di San Nicolò d’Arcidano lo Spiaggia day, l’animazione al mare per bambini e ragazzi in programma nei mesi di luglio e agosto.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail