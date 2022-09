San Nicolò d’Arcidano

Tanti gli appuntamenti, dalla magia per i più piccoli al cabaret dei Lapola

In arrivo a San Nicolò d’Arcidano una cinque giorni di festeggiamenti in onore al patrono San Nicolò vescovo, il santo che dà il nome al piccolo paese del Terralbese. Si comincia stasera, mercoledì 7 settembre, alle 18:30 in parrocchia, con il triduo di preghiera che terminerà venerdì 9.

Il momento religioso più sentito della festa sarà sabato 10 settembre, il giorno dedicato a San Nicolò vescovo. Sarà una giornata intensa, a cominciare dalla recita del santo rosario e dei vespri alle 17:45, seguita da una messa cantata e dalla processione che partirà alle 19:30 e percorrerà via Roma, via Argiolas, via Eleonora d’Arborea (con una sosta alla comunità per anziani “Santa Margherita”), via Ponti de sa Murta, via Argiolas, viale Rinascita, via Papa Giovanni XXIII, viale Repubblica, per poi rientrare in chiesa in serata.

Ad accompagnare il simulacro del santo e i fedeli ci saranno anche i gruppi folk, le confraternite, i cavalieri e i suonatori di launeddas del territorio.

Altro giorno all’insegna della fede domenica, 11 settembre, con due messe alle 8 e alle 10, la recita del rosario alle 17:30 in piazza Regina della Pace, infine l’adorazione eucaristica comunitaria e vespri cantati alle 18:30.

Ricco anche il programma civile dedicato a San Nicolò: primo appuntamento venerdì 9 alle 17:30 ai giardini pubblici, con lo spettacolo di magia per bambini della compagnia teatrale Baby fun, curato dal mago Carmelo. A intrattenere i più piccoli ci saranno anche le sculture di palloncini, zucchero filato e pop corn.

La sera di venerdì 9 settembre, alle 22, in piazza Libertà, arriverà la musica, con il concerto di Deamistade e lo spettacolo pirotecnico a cura della Magic Stars di Pabillonis. A chiudere la serata il dj set di Fabio Casu.

L’ultimo spettacolo dedicato a San Nicolò sarà quello dei Lapola e della band Tamurita, in programma sabato 10 settembre in piazza Libertà, dalle 22.

La festa è organizzata dal comitato organizzatore “Leva 72 San Nicolò vescovo”, con il patrocinio del Comune di San Nicolò d’Arcidano e il sostegno del parroco don Giampietro Fanari, delle confraternite, del comitato “Su Sirboni”, dell’Auser di San Nicolò d’Arcidano, della Pro loco arcidanese, del Gruppo folkloristico arcidanese e della Flema Soccorso.

