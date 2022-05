San Nicolò d’Arcidano

Finanziamenti per quasi 120 mila euro chiesti con i bandi del Pnrr



Il Comune di San Nicolò d’Arcidano ha partecipato a due bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che mettono a disposizione finanziamenti per potenziare i servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione e favorire l’accesso dei cittadini a questi servizi.

“Se, come auspichiamo, le nostre richieste di finanziamento andranno a buon fine, faremo un importante salto in avanti relativamente all’informatizzazione e digitalizzazione degli uffici e dei sistemi informatici comunali”, ha detto il sindaco Davide Fanari. “Un beneficio del quale gioverà in primis la popolazione, con lo snellimento delle pratiche e della burocrazia”.

Il primo progetto per il quale il Comune ha richiesto i finanziamenti, “Abilitazione al cloud per le PA locali”, ha l’obiettivo di facilitare l’adozione del modello del cloud computing nelle pubbliche amministrazioni italiane. Per farlo, sono stati chiesti 40 mila euro di fondi del Pnrr.

L’adesione a questo modello assicurerà alle amministrazioni la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità, oltre che di garantire architetture informatiche avanzate per il pieno controllo nella gestione dei dati, così come definito nel programma di abilitazione al cloud.