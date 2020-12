“San Martino in affanno, subito coinvolte le strutture private”

“San Martino in affanno, coinvolgere subito le strutture private”

Solinas (M5S) rilancia la proposta sui ricoveri non covid alla “Madonna del Rimedio”

In Consiglio regionale qualcuno raccoglie la proposta lanciata ieri dal Comitato per il diritto alla salute: Alessandro Solinas (M5S) chiede all’assessore alla Sanità che per il ricovero dei pazienti negativi al covid sia coinvolta anche la casa di cura “Madonna del Rimedio”. “È necessario agire rapidamente per consentire un alleggerimento del sistema sanitario pubblico, al momento in grave sofferenza”, scrive Solinas, ricordando che “siamo ancora in attesa del completamento del trasferimento dei pazienti negativi all’ospedale di Bosa, operazione che creerebbe in ogni caso maggiori difficoltà per quanto riguarda il tragitto disagevole e pericoloso, e nel quale inoltre il numero dei posti letto risulta insufficiente”. “La chiusura del Pronto soccorso di Oristano a causa della presenza di pazienti positivi al covid in zone cosiddette pulite si ripresenta ormai con una frequenza altissima e insostenibile”, scrive il consigliere regionale dei 5 Stelle. “Le conseguenze di questo gravissimo disagio sono state drammatiche per alcuni pazienti, le cui condizioni erano troppo gravi per poter sopportare lunghi viaggi della speranza verso altri ospedali lontani decine di chilometri”.

“Già ai primi di novembre presentai un’interrogazione in Consiglio per chiedere all’assessore alla Sanità Nieddu di valutare la possibilità di coinvolgere le strutture private della provincia di Oristano, per garantire una più efficace gestione dell’emergenza”, prosegue Alessandro Solinas. “Adesso, alla luce delle gravi condizioni in cui versa il San Martino, non possiamo più aspettare. È urgente che la Regione si adoperi per coinvolgere tutte le strutture disponibili, anche quelle private se necessario, che dispongano di posti letto e spazi idonei ad essere impiegati per il ricovero dei pazienti negativi al covid”. Venerdì, 11 dicembre 2020 L'articolo “San Martino in affanno, subito coinvolte le strutture private” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano