Dalle piste e le palestre all’aula consiliare di San Gavino Monreale per essere premiati: grande cerimonia per gli sportivi del paese, per la prima volta una riconoscenza a chi “si è distinto nelle diverse discipline sportive, dando lustro e importanza alla nostra comunità anche fuori dai confini nazionali” spiega l’assessora Giuseppina Chessa.

Momenti emozionanti quelli vissuti qualche giorno fa nel centro del Medio Campidano che ha lanciato, tra le altre iniziative, gli allenamenti di gruppo in piazza: sessioni impartite da due grandi atleti locali, Cancedda e Meloni, che, tra squat e crunch, hanno fatto allenare decine di persone che si sono date appuntamento negli spazi pubblici. Idee e progetti proposti non solo per prendersi cura del benessere fisico bensì anche di quello psicologico: socializzazione, aggregazione sono consecutive alle iniziative.

“Questa riconoscenza agli sportivi nella nostra comunità non si era mai fatta. Per questo ho voluto una giornata apposita presso l’Aula Consiliare, per raccoglierli tutti e dare il giusto riconoscimento” spiega Chessa. “I protagonisti erano molto emozionati, ringrazio il sindaco Carlo Tomasi che mi ha incoraggiata nella realizzazione di questa giornata. Questi giovani sportivi sono un esempio per tutti, non solo perché promuovono lo sport e il benessere della persona, ma anche per tutti i valori che l’educazione e la disciplina sportiva trasmette : rispetto, lealtà, correttezza, sana competizione, amicizia, solidarietà e inclusione. Tutti loro hanno lavorato con grande impegno, raggiungendo lodevole risultati, sono un modello positivo per tutti gli altri giovani. Sono ragazzi che studiano, lavorano e sono impegnati nel sociale a dimostrazione che lo sport aiuta a crescere, a diventare cittadini corretti e responsabili. Le società presenti nel nostro territorio, non fanno altro che arricchire la comunità di bellezza e benessere”. Tra i premiati anche Giovanni Zucca, 90 anni, un riconoscimento alla carriera per “una vita intera dedicata all’educazione sportiva dei bambini nella disciplina del calcio”. Claudia Pinna, Eleonora Cancedda, Francesco Podda, Federico Ortu, Manuel Cossu, Ithocor Meloni, Ajeeb Medda, Giuseppe Caboni, Alessandro Deiola e due società asd ginnastica ritmica Fantasia e la società Progetto Danza sono i nomi degli sportivi onorati in Comune.

“È importante rimarcare che, al di là degli atleti presenti venerdì in Aula Consiliare, è nostro fermo desiderio ringraziare indistintamente tutto l’universo associazionistico sportivo sangavinese, in quanto ogni società lavora con grande impegno e costanza per formare i nostri giovani e contribuire al benessere della comunità” hanno specificato l’assessora Chessa e l’amministrazione comunale. “Abbiamo assistito ad un grande momento di aggregazione sociale, contraddistinto dall’emozione e dalla soddisfazione. È stato un appuntamento ancora più rilevante perchè giunto a seguito di anni di emergenza pandemica e misure di contenimento. Molte attività si sono dovute inevitabilmente arrestare, ma ora si percepisce una chiara volontà di recuperare il tempo perduto e lasciarsi alle spalle le difficoltà della ripresa: c’è più che mai bisogno di fare sport”.