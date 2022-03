Vittima il 64enne Antonio Michittu. L'incidente è avvenuto in periferia sulla provinciale per Villacidro

Sono stati subito attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri di San Gavino e del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro. Il personale sanitario ha provato a rianimare il 64enne, ma non c'è stato niente da fare. Non è da escludere che l'incidente sia stato causato da un malore della vittima mentre era alla guida.(l.on)

SAN GAVINO. Incidente mortale nel tardo pomeriggio alla periferia di San Gavino sulla strada provinciale per Villacidro. Ha perso la vita un uomo di 64 anni, Antonio Michittu, pensionato che, secondo i primi accertamenti, avrebbe fatto tutto da solo: con la sua auto, una Golf, è finito fuori strada in prossimità di un ponticello in via Po.

Fonte: La Nuova Sardegna

