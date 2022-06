Il direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni annuncia che il reparto di Chirurgia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale amplia l’offerta di servizi rivolti ai propri utenti. Grazie a una convenzione siglata con l’Asl di Oristano sono state attivate prestazioni chirurgiche aggiuntive al fine di implementare le linee di attività dell’Unità operativa di Chirurgia Generale dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria. Le nuove prestazioni terapeutico-diagnostiche che si potranno effettuare al presidio di San Gavino Monreale sono: • Diagnostica Tiroidea ecografica e citologica; • Chirurgia Tiroidea / paratiroidea ; • Chirurgia Laparoscopica; • Chirurgia nefrologica (posizionamento cateteri Tenckhoff); • Diagnostica Flebologica e Vascolare EcocolorDoppler ; • Chirurgia dei Linfonodi (linfectomie in corso di neoplasie ginecologiche, urologiche, linfectomie diagnostiche per malattie ematologiche).

