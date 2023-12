San Gavino Monreale, una corsa sui tacchi come simbolo delle difficoltà che devono superare le donne

Promossa dalla commissione pari opportunità, guidata da Barbara Collu, in collaborazione con la Società Atletica Podistica San Gavino, la Coop. Alfabeta e la Monreal soccorso, la “Corsa sui tacchi” ha avuto mille sfaccettature, compresa quella della lotta contro la violenza sulla donna. “Sui tacchi a dimostrare l’equilibrismo delle donne nelle pagine della vita” hanno espresso gli organizzatori. In ambito sociale, lavorativo, relazionale, spesso, è una gara a ostacoli affermarsi, far valere i propri diritti, essere rispettate. Ecco perché la decisione di correre sui tacchi alti che, scomodi e decisamente non agevoli, non hanno però impedito di raggiungere l’obiettivo finale della competizione. Tra le partecipanti anche l’assessora Silvia Mamusa. Per la cronaca, il podio è stato conquistato da Barbara Collu, Francesca Loriga e Silvia Mamusa.