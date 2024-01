San Gavino Monreale, una corona di fiori rossoblù appoggiata al murale dedicato al campione Riva

San Gavino Monreale – Una corona di fiori rossoblù appoggiata al murale dedicato al campione: l’omaggio della comunità il giorno dei funerali, il sindaco Carlo Tomasi: “Con Gigi Riva siamo di fronte ad uno dei rari casi in cui l’incommensurabile valore dello sportivo è eguagliato dalla qualità morale dell’uomo”. Nel paese che esprime arte e cultura attraverso le immagini disegnate e colorate nelle pareti di case e piazze, ce n’è una dedicata all’uomo che si innamorò della Sardegna. Precisamente da ottobre del 2017, realizzata dall’artista Paolo “Mamblo” Mazzucco per iniziativa dell’associazione culturale Skizzo. “Ho un vuoto nel cuore, è stato un onore per me realizzare questo murale” ha espresso Mazzucco. In segno di ricordo e vicinanza, è stata realizzata una corona di fiori, speciale, come l’uomo che, attraverso un pallone, è riuscito a incidere, indelebilmente, il suo nome nella storia dell’Isola.

“Tale opera testimonia e simboleggia l’immenso affetto e l’eterna stima che la nostra comunità da sempre prova per il mito mondiale del calcio originario di Leggiuno (VA), ma a buon diritto annoverato tra i “piú sardi dei sardi”.

Desideriamo stringerci idealmente intorno alla famiglia e unirci al cordoglio di tutta la Sardegna” ha espresso l’amministrazione comunale.

Fonte: Casteddu on line