San Gavino Monreale, procedono spediti i lavori per il nuovo ospedale

Poche settimane fa si è tenuto un incontro tra la Direzione della Asl 6 del Medio Campidano e l’impresa Finso Spa, incaricata della realizzazione dell’opera, alla presenza della Direzione Lavori, riunione tesa alla verifica dell’andamento dei lavori, oltre che alla valutazione in dettaglio di alcuni aspetti futuri dell’organizzazione e del layout dei reparti e servizi del futuro ospedale. La direzione aziendale ha verificato che l’andamento dei lavori segue il cronoprogramma concordato, infatti sono state completate le fasi di realizzazione di buona parte delle infrastrutture sulle aree esterne, viabilità, parcheggi futuri ed elisuperficie, sono state terminate le fondazioni e quasi completamente le elevazioni di piano seminterrato e sono in corso di esecuzione i solai del primo livello tra il piano seminterrato e il piano terra partendo dal corpo C, piastra tecnologica. Seguirà il corpo B, corpo degenze, e quello A riservato all’accoglienza e ai servizi. Risultano già essere eseguite anche le elevazioni del futuro asilo nido. Il nuovo ospedale di San Gavino, che sorgerà a pochi passi dal Nostra Signora di Bonaria, avrà 215 posti letto, 53 in più rispetto agli attuali del nosocomio da sostituire. Al momento, sono in fase di perfezionamento i progetti costruttivi necessari all’avvio delle lavorazioni di realizzazione degli impianti elettrici, idrici, meccanici, posta pneumatica, rete informatica ed impianti speciali che inizieranno nei primi mesi del 2024. L’obbiettivo confermato per i lavori attualmente vede la realizzazione della struttura fino all’ultimo solaio per la fine dell’anno.