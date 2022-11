San Gavino Monreale, centinaia di persone alla Sagra dello Zafferano: boom di visitatori per le vie del centro e alla stazione ferroviaria dove ha sostato il treno storico.

Grande affluenza di visitatori per la prima giornata dedicata all’oro rosso del Medio Campidano: sin dalle prime ore del mattino, dalla mongolfiera agli antichi vagoni, dagli stand al tour dei murales il ricco programma ha soddisfatto grandi e piccini.

Tutti in fila per visitare il treno storico, accolto dal sindaco Carlo Tomasi e dalla banda musicale. Successivamente la manifestazione si è svolta nel centro del paese dove le tradizioni sarde e lo zafferano hanno fatto da padrone.

Sino a tarda proseguiranno gli eventi che si replicheranno le prossime domeniche a Turri e Villanovafranca.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail