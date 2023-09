San Gavino Monreale, allenarsi tutti insieme per le vie e le piazze del paese

“Alleniamoci insieme”, per salutare la bella stagione e dare il benvenuto a quella che caratterizzerà i prossimi mesi: squadra che vince non si cambia ed è così che la Pro Loco in collaborazione con il Comune invita a vivere un’esperienza di allenamento di gruppo adatta a tutti. In programma attività di camminata/corsa, potenziamento a corpo libero e mobilità articolare. Lo sport è una pratica che dona benessere fisico e mentale e se svolto in compagnia e all’aria aperta è anche ulteriore motivo per socializzare e stare bene. Per questo motivo gli incontri che si sono susseguiti per settimane hanno richiamato decine di persone che, tra un esercizio e l’altro, hanno potuto condividere ore spensierate e in allegria. Capitanati dagli sportivi Eleonora Cancedda e Ithocor Meloni l’appuntamento è per domani in Piazza della Resistenza dalle 18:00 alle 19:30.