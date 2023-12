San Gavino, il nuovo ospedale prende vita: 53 posti in più del precedente

Il nuovo ospedale prende vita: procedono spediti i lavori per la struttura sanitaria che prenderà il posto del “Nostra Signora di Bonaria” una importantissima opera per tutto il territorio del Medio Campidano e che, sinora, rispetta ampiamente la marcia programmata. La sanità, quella che funziona, un raggio di sole che ben fa sperare nel sistema regionale zoppicante e messo alla gogna per i tanti, troppi, disservizi registrati dai cittadini ma anche dai medici, infermieri e tutto il personale che ruota intorno alla sanità. Con entusiasmo si apprende che la realizzazione dell’imponente opera non è un’utopia bensì, settimana dopo settimana, prende forma rispettando i tempi annunciati. Ad aggiornare costantemente i cittadini è il sindaco Carlo Tomasi che, con le nuove immagini del futuro nosocomio, illustra i progressi messi in campo. Il nuovo ospedale di San Gavino, che sorgerà a pochi passi da quello prossimo alla pensione, avrà 215 posti letto, 53 in più rispetto agli attuali dell’ospedale da sostituire.

La struttura, la cui realizzazione è fissata in un cronoprogramma di circa due anni e mezzo, sta sorgendo in un’area di 99mila metri quadri che accoglieranno le infrastrutture, i percorsi di viabilità specifici e differenziati, parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’elisuperfice per l’atterraggio e la partenza dei mezzi di soccorso. Sarà dotato di 6 sale operatorie e 4 sale parto, una terapia intensiva/rianimazione e semintensiva, il centro trasfusionale e centro prelievi, dialisi, diabetologia, e il day hospital medico oncologico, oltre alla cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica e neurologia con stroke unit, i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, Chirurgia Generale e Ortopedia, il Day Surgery e Week Surgery, la Medicina Generale, nonché la lungodegenza e riabilitazione.