Samugheo e i mamutzones protagonisti di un cortometraggio tra storia e fantascienza

Durante il laboratorio gli studenti sono stati formati e guidati in tutte le fasi di realizzazione: dallo sviluppo del tema alla scrittura creativa, fino alla parte produttiva ed esecutiva. Ogni componente della classe ha avuto un ruolo fondamentale ispirato ai veri mestieri del cinema, dalle parti artistiche alle maestranze, divenendo consapevole dell’importanza che ogni attività assume nel compimento di un’opera cinematografica. L’intera esperienza formativa è stata un successo che ha portato a coinvolgere non solo tutti gli studenti della classe, ma anche la cittadinanza, che ha partecipato attivamente e con passione alla realizzazione del progetto.

Le comunità sono state coinvolte attraverso le associazioni delle maschere del territorio sia per organizzare ed effettuare delle riprese in loco, grazie alle quali gli studenti e le studentesse hanno avuto l’occasione di poter riprendere le vestizioni e i rituali legati alle maschere, rimessi in scena appositamente per loro – i Sonaggiaos e s’Urzu di Ortueri, Mamutzones di Samugheo, Is’Arestes e s’Urtzu Pretistu di Sorgono – , sia per raccogliere del materiale cinematografico e video d’archivio da utilizzare nella fase di montaggio (Is iscorrocciadores di Meana, S’Iscusorzu di Teti, Maimoni e Grastula di Gadoni). Un’esperienza di vera e propria educazione civica attraverso il cinema, dove storia, territorio, relazioni sociali convivono in un processo creativo comunitario.

Filmmaker e fotografa, dopo aver conseguito la triennale in arti visive allo Ied di Milano (durante la quale vince una borsa di studio per un exchange programme all’Emily Carr Institute di Vancouver), Giulia Camba ha studiato antropologia visiva alla University of Kent, a Canterbury, e frequentato diversi corsi di cinema e di antropologia visiva. La sua ricerca, che prende forma in un dialogo costante tra realtà e immaginazione, si focalizza principalmente sulle contaminazioni culturali e sulla relazione che intercorre tra identità, luogo e memoria.

Come autrice ha realizzato i lavori di videoarte “How to disappear completely” e “All I Need”; i cortometraggi di cinema sperimentale “Ausonia (1946-1961)” e “Do I have to build something starting from the white?”, selezionati a numerosi festival nazionali e internazionali; i corti documentari Sa massaia manna, Infinito presente e Erèntzia. Nel suo lavoro, sia come filmmaker sia come fotografa, collabora con diverse case di produzione e presta servizi a società private, associazioni ed enti regionali. Da anni si occupa di formazione nelle scuole elementari, medie e superiori.

