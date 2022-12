Samugheo

Domani i funerali. Il cordoglio dell’ex presidente della Regione Cappellacci

Si svolgeranno domani alle 11 nella Chiesa parrocchiale di Samugheo i funerali di Antonio Sanna, padre del Caporal Maggiore Capo Luca Sanna, caduto in Afghanistan nel 2011.

Antonio Sanna è morto ieri a Nuoro, dove era ricoverato. Pensionato, per anni era stato meccanico.

Tra i tanti messaggi di cordoglio alla famiglia anche quello del deputato Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna nel periodo in cui era morto l’alpino.

“Oggi è un giorno triste perché ci ha lasciato il caro Antonio, padre di Luca Sanna, Caporal Maggiore Capo caduto in Afghanistan il 18 gennaio 2011”. Commenta Ugo Cappellacci. “Oggi vorrei ringraziare Antonio, che mi ha onorato della sua amicizia, perché, esattamente come Luca, rappresenta per me un esempio di coraggio, di forza, di una fede che non vacilla neppure dinanzi al dolore più forte che un uomo possa provare nella propria vita. Antonio insieme a Rita e a tutta la sua dolcissima famiglia, esattamente come Luca, è un testimone dei migliori valori della nostra comunità”.

Luca Sanna, che all’epoca aveva solo 33 anni, era morto il 18 gennaio 2011, mentre era impegnato a presidiare la base di Bala Murghab. Un uomo che indossava la divisa militare gli si era avvicinato con una scusa ed aveva fatto partire una sventagliata di mitra, che lo aveva colpito alla testa.

Durante l’attentato un collega di Sanna, Luca Barisonzi, era rimasto gravemente ferito.

Martedì, 6 dicembre 2022