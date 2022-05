Samuele morto mentre faceva il bagnetto a Sanluri, il dolore dei genitori e del paese: “Un dramma”

È un paese sconvolto, Sanluri. Una giovane coppia, papà Maurizio Ciccu e mamma Samanta Nirmali Bianchi, hanno perso il loro piccolo. Samuele è morto dopo il bagnetto, sotto gli occhi della mamma. La donna si sarebbe accorta subito che il piccolo stava male quando si trovava ancora nella vasca del bagno, la chiamata al 118 ha portato i soccorritori nell’abitazione di via Manno all’una, ma Samuele Ciccu era già morto. Domani ci sarà l’autopsia. Maurizio e Samanta sono distrutti, hanno ricevuto pochissime visite. Tra chi li ha potuti vedere negli occhi c’è don Mariano Matzeu, parroco del paese: “È un momento drammatico per tutta la nostra comunità, sono riuscito a portare la mia vicinanza a loro”. Il padre fa capire che ha trovato la giovane coppia in un mare di lacrime e disperazione: “Come sacerdote, so che la preghiera va oltre le parole che, spesso, sembrano essere di circostanza. Una morte, soprattutto di un bimbo, è umanamente difficile da digerire, ti scava nel profondo. Ora c’è bisogno di silenzio, di preghiere. Dobbiamo essere una comunità ancora più unita, per stare accanto a chi ora sta soffrendo”. Maurizio Ciccu e Samanta Nirmala Bianchi (attualmente separati) erano tornati dalla Svizzera due anni fa. Lei aveva lavorato brevemente come operaia, per poi dedicarsi totalmente al piccolo. L’assessora comunale alle Politiche sociali, Pamela Tonin, aveva aiutato, con i suoi uffici e la sua squadra di esperti, tante volte, la famiglia e il bambino, affetto da varie patologie: “È una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità, esprimo il mio pieno cordoglio. Saremo tutti presenti al funerale del piccolo Samuele”. Prima, però, sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia sul corpicino del piccolo di appena 6 anni, in programma domani al Policlinico di Monserrato. I soccorritori del 118 hanno segnato il decesso per arresto cardiocircolatorio, dovuto ad un malore. Una crisi respiratoria, prima una epilettica: bisogna accertare se la crisi gli sia stata fatale o se, proprio per colpa del malore improvviso, sia annegato.