Samuele morto a Sanluri durante il bagnetto, è stata una tragedia: domenica il funerale

Un’autopsia durata circa tre ore, con la necessità di fare degli accertamenti istologici. Nessun segno di violenza rinvenuto sul corpicino di Samuele Ciccu, il bimbo di sei anni morto due giorni fa durante il bagnetto, sotto gli occhi della madre, a Sanluri. E non è stato nemmeno trovato nessun particolare che possa reggere un possibile annegamento del piccolo. Il medico legale del Policlinico di Monserrato, Roberto Demontis, non tira comunque ancora conclusioni: le verifiche istologiche saranno svolte nei prossimi giorni e serviranno più che altro per “cementare” la correlazione tra il decesso e la varie patologie con le quali aveva convissuto, sin dalla nascita, Samuele. Solo in quel momento sarà possibile trarre delle conclusioni: ciò che è sicuro è che è stata una tragedia, e che il bambino non avrebbe subìto una asfissia causata da annegamento. Il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia è stato già firmato. E Sanluri si prepara all’ultimo saluto a Samuele Secci. Domenica otto maggio, alle 15, il funerale nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Sicura la presenza dei vertici dell’amministrazione comunale e di tutto il paese per l’addio al piccolo e per supportare, moralmente e fisicamente, papà Maurizio, mamma Samanta e tutti i parenti del bimbo.