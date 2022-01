FINALMENTE IL CAGLIARI!

I rossoblu’ vincono in trasferta la prima partita di questo campionato, due a uno il risultato finale, con reti di Deiola e Pavoletti. Al Ferraris di Genova il Cagliari si conferma la “bestia nera” della Sampdoria e come era accaduto nella gara dell’andata, anche in questo match la squadra di Mazzarri riesce a portare a casa i tre punti, ribaltando una gara che nel primo tempo si è era messa male per il Cagliari, andato in svantaggio grazie a un goal di Gabbiadini. Formazione inedita per Mazzarri, causa assenze forzate, la squadra si presenta al Ferraris senza gli uruguaiani e con una difesa inedita formata dal neo acquisto Lovato, schierato da centrale e dal giovane Altare sulla destra con Carboni a sinistra. Una linea difensiva giovanissima e molto decisa che ha saputo reggere gli attacchi dei blucerchiati. A centrocampo, Lykogiannis e Bellanova sulle fasce, in mezzo Marin, Deiola e Grassi. In avanti Joao Pedro e Pavoletti. Nel primo tempo il Cagliari soffre, attende la Samp nella propria metà campo e non riesce a impostare azioni veloci in ripartenza, Marin sembra spaesato, Deiola sbaglia molti palloni e Lykogiannis e Bellanova sembrano smarrirsi nella ragnatela Doriana a centrocampo. Chi invece non molla di un millimetro è il capitano Joao Meravigliao, corre, contrasta, recupera e propone, guadagna punizioni, insomma un vero uomo squadra. Nel secondo tempo il Cagliari cambia atteggiamento, i centrocampisti si inseriscono con continuità, Marin diventa il trequartista che vorremo vedere sempre e fioccano le occasioni per il Cagliari, prima il pareggio con Deiola e poi il raddoppio con Pavoletti. Nel finale il vantaggio potrebbe aumentare, ma Joao Pedro e Farago’ (bentornato Paolo) non riescono a realizzare nonostante le ottime opportunità. Finisce con l’espulsione di Candreva che si scaglia su Carboni a gioco fermo. Dopo dieci anni, il Cagliari trova i tre punti nella prima gara dell’anno e sono tre punti pesanti che fanno morale e classifica, soprattutto in vista della gara di domenica alla Unipol domus dove sarà di scena il Bologna.

L'articolo Sampdoria-Cagliari 1-2, finalmente vincono i rossoblu: parte la rincorsa salvezza proviene da Casteddu On line.