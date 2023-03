Samassi, strade sporche e invase dai rifiuti dopo la sagra del carciofo

Strade sporche, invase dai rifiuti dopo la sagra del carciofo: i residenti si armano di scopa e paletta per sistemare le vie dove sono transitate migliaia di persone in occasione della festa lo scorso fine settimana. Cumuli di immondizia disseminati ovunque: nonostante i vari punti di raccolta, anche i davanzali delle abitazioni private sono stati adoperati per posizionare gli scarti di cibo e bevande consumati nella due giorni dedicata alle prelibatezze locali. Inciviltà e mancanza di rispetto da parte dei visitatori che hanno lasciato visibilmente le tracce, negative, del loro passaggio. Ieri la situazione era ancora questa: la maggior parte dei rifiuti sono stati raccolti e differenziati dai residenti delle zone interessate che hanno ripulito dove e come potevano. Immancabili i commenti a riguardo accompagnati da giuste e doverose riflessioni: “Graditissima la festa ma con un po’ più di senso civico niente sarebbe stato da evidenziare”. E come dare torto? La popolazione si è attivata e ha partecipato alla buona riuscita dell’evento dimostrando entusiasmo e accoglienza: il minimo sarebbe stato dimostrare gratitudine rispettando il luogo e l’ambiente lasciandolo, quanto meno, pulito.