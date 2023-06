Samassi, sinergia di forze per costruire una rete a favore dei disoccupati

“L’idea è nata dopo le numerose richieste di aiuto al fine di reperire un lavoro giunte presso la sede comunale – spiega il sindaco Beatrice Muscas – ed è così che grazie al confronto con i servizi sociali, nello specifico Loredana Porcu, è stato realizzato il processo per mettere in mano ai cittadini lo strumento per arrivare a delle postazioni di lavoro che ci sono nel nostro territorio”. La crisi che imperversa è di difficile soluzione, è innegabile, ma non impossibile: uno studio ben preciso delle richieste da parte delle aziende, delle figure maggiormente richieste dal mercato e di chi cerca un’occupazione in modo tale da assemblare le parti al fine di incastrarne le necessità. “L’obiettivo di questo incontro è di mettere in campo le forze del territorio per iniziare a creare uno spazio di confronto e dare conoscenze in più per promuovere lo stato di benessere inerente al campo di lavoro; l’idea è quella di presentare i servizi per capire meglio” spiega Loredana Porcu. “L’organizzazione del centro dell’impiego – espone Monica Furcas, Aspal Sanluri – permette di proporsi, di venire a conoscenza se ci sono servizi e progetti e quale è la strada da percorrere. L’agenzia formativa, se si vuole intraprendere il percorso dei corsi di formazione per ottenere maggiori competenze per il campo del lavoro. Da passivamente iscritto, insomma, si diventa soggetto attivo per arrivare al lavoro, informazione e formazione gli strumenti da adottare”. Dopo una lunga e dettagliata analisi del territorio e delle funzioni degli enti scesi in campo è emerso un quadro in cui mancano fondamentale figure nel settore edile: non solo manovali e muratori bensì specializzati come carpentieri, disegnatori tecnici e così via. Anche il settore agricolo è alla ricerca di mano d’opera e, spostandosi verso le zone turistiche, opportunità di lavoro giungono dal settore alberghiero e della ristorazione. Grazie alla collaborazione attiva tra enti pubblici e centro per l’impiego, inoltre, è fondamentale la conoscenza per partecipare a concorsi e graduatorie della pubblica amministrazione: un valido team preposto, quello dell’Aspal, è in grado di supportare il futuro lavoratore e indirizzarlo alla gestione delle domande da presentare. Chi è propenso a rimettersi in gioco oppure a conseguire nuove qualifiche può intraprendere un corso formativo che, non si esclude, possa essere attivato anche a Samassi al fine di consentire una frequenza più semplice ai partecipanti. Grande affluenza ieri al primo dei vari incontri previsti: giovani e ultracinquantenni, uomini e donne, residenti e non hanno partecipato all’evento dal quale è emersa la necessità concreta di studiare un piano ben articolato al fine di incrociare offerte e richieste che, queste ultime, abbondano più delle prime.