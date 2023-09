Samassi, multe salate a chi permette ai cani di proprietà di vagabondare per le vie

Passeggiate non in compagnia dei padroni terminate per i tanti cani che ogni giorno vagabondano per il paese: spesso da soli ma molte volte in branco corrono in strada, nei parchi e nelle piazze. Un pericolo per gli amici a quattro zampe che rischiano di essere travolti dalle auto in corsa o dai treni e non pochi i disagi per i cittadini che sono costretti a dribblare le abbondanti deiezioni che rilasciano costantemente. Non solo: in più occasioni sono state segnalate aggressioni ai danni di persone a piedi o in bicicletta, nelle “gang” canine, infatti, qualche componente si distingue come cane morsicatore. “E’ stato riscontrato che da diverso tempo i proprietari di cani non rispettano le regole per la detenzione, lasciandoli liberi di vagare per la pubblica via, creando situazioni di pericolo per le persone e per gli animali stessi, nonche’ inconvenienti di carattere igienico – sanitario” ha comunicato l’istituzione locale. “In ogni caso ricordiamo che: l’abbandono degli animali costituisce reato, punito dalla legge con l’arresto fino a 1 anno e ammenda da 1000 a 10.000 €.; chi lascia liberi di vagare i cani verrà sanzionato secondo le previsioni della legge regionale (sanzioni da € 155,00 a € 516,00) e quelle dell’ordinanza sindacale n° 5/2015 con sanzioni da 50 a 300 €; si ricorda inoltre l’obbligo della registrazione all’anagrafe canina regionale mediante applicazione del microchip.

Al fine di reprimere i fenomeni dei cani vaganti è in via di programmazione un servizio di “accalappia cani” che comporterà per i proprietari oltre all’applicazione delle dovute sanzioni, anche il pagamento delle spese di cattura, trasporto e custodia, sostenute dal servizio veterinario, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria nel caso in cui il fatto costituisca reato.

Si avverte inoltre che depositare avanzi alimentari e contenitori per alimenti negli spazi pubblici al fine di alimentare cani e gatti vaganti costituisce abbandono di rifiuti sul suolo pubblico comportamento sanzionabile a norma di legge”.