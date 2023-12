Samassi, lieto fine per la cagnolina abbandonata

Lieto fine per la cagnolina abbandonata e “adottata” da alcuni abitanti di via Togliatti e dai volontari: finalmente è stata catturata e ora è al sicuro a Castiadas, in un grande cortile e in compagnia di un’altra cagnolina anziana con la quale ha già fatto amicizia. Al momento della cattura è stato scoperto che è nuovamente in dolce attesa, chi si occuperà di lei non ha avuto ripensamenti ed, eventualmente, cercherà dei proprietari per i cuccioli. Da settimane si era creata una rete per difendere e assicurare una vita migliore alla cagnolina bianca, la quale si era rifugiata in una strada del paese dopo essere stata, sicuramente, abbandonata. Triste e diffidente, accettava il cibo dai residenti della via e sostava sotto un rifugio di fortuna preparato dalla gente. Immediatamente si sono attivati anche i volontari, capitanati da Anna Casula che, dopo tante peripezie e tentativi falliti sono riusciti a fermare la cagnetta e attendere il suo nuovo padrone, un ragazzo che, dopo aver visto gli appelli lanciati sui social, aveva deciso di prendersi cura dello sfortunato quattro zampe. Missione riuscita, solo ieri, e a darne notizia è proprio Anna Casula che spiega: “Il 16 novembre mi segnalavano una cagnetta abbandonata, si pensava che le avessero tolto i cuccioli e buttata poi in strada. Abbiamo tentato diverse volte di prenderla ma non è stato affatto semplice. Abbiamo sfidato un po’ tutti. Ma alla fine ci siamo riusciti. Questo grazie al prezioso aiuto di Vitalia Zara e Davide Curreli, che l’hanno tenuta sotto controllo con cure amorevoli”.

Così, stasera, grazie al grande gesto di amore autentico per questa sfortunata cagnetta, Raffaele Cocco è ritornato per la seconda volta a prenderla, la prima volta non siamo riusciti. La sorpresa è stata che la cagnetta è in dolce attesa.

“Ora le aspetterà una nuova vita, fatta di casa, amore e tante coccole. Insomma, finalmente una storia a lieto fine”.