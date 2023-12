Samassi, la cagnetta salvata dalla strada è diventata nuovamente mamma

Ha commosso migliaia di persone la storia del triste quattro zampe adottato dagli abitanti di via Togliatti in cui si era rifugiata: una cuccia di fortuna, acqua e cibo sul marciapiede e la possibilità imminente di finire al canile. Su richiesta dei volontari, le istituzioni locali hanno esitato per la cattura dell’animale al fine di trovare una soluzione più confortevole, e così è stato. È stata adottata da un residente di Castiadas che ha appreso della vicenda tramite i social, diversi tentativi falliti prima di riuscire a prenderla ma, alla fine, tutti gli sforzi sono stati ricompensati circa una settimana fa. Giovedì ha partorito, 5 cuccioli, uno nato morto: mangiano, dormono e soprattutto sono al sicuro tra le zampe della mamma che, tranquilla e serena, ora si gode la maternità.