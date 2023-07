Samassi, cucciolo di volpe investito e lasciato morente in mezzo alla carreggiata

Un cucciolo di volpe investito e lasciato morente in mezzo alla carreggiata: non solo cani e gatti finiscono sotto le ruote delle macchine in corsa, bensì anche gli animali selvatici spesso vengono travolti. “È già il secondo cucciolo morto che incontro in pochi giorni – racconta un ciclista – è impossibile non notarli in strada, seguono la mamma”. La segnalazione è giunta questa mattina da un amante delle due ruote che percorre soprattutto le strade secondarie che collegano Samassi, Villacidro e Sanluri Stato. La bestiola era morta da pochi minuti e giaceva in mezzo alla strada. “Non so se si tratti di un incidente causato dalla velocità sostenuta di chi guidava oppure è stata investita apposta” racconta il ciclista. “È già la seconda volta che mi capita di vedere un cucciolo di volpe travolto e ucciso, serve più rispetto e una guida con più prudenza sia per chi come me percorre lunghi tratti in bicicletta che per i tanti animali che attraversano la strada”. Poco più avanti a un altro animale selvatico, una biscia, è spettata la stessa sorte delle piccole volpi: “Dispiace ovviamente assistere a certi episodi, tutti gli esseri viventi hanno diritto di vivere e di essere rispettati”.