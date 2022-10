Samassi, ciclista investito da un’auto: 82enne in ospedale.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Villanovafranca e quelli di Samassi sono intervenuti in quest’ultimo centro abitato, in via Don Luigi Sturzo, a seguito di una chiamata al 112, inerente a un incidente stradale grave verificatosi poco prima. Un 82enne del luogo che viaggiava in sella alla sua bicicletta è stato accidentalmente investito da una Fiat condotta da uno straniero. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso ma non in pericolo di vita presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale dove è risultato non aver subito danni eccessivi. Si è trattato soprattutto di un grande spavento, vista anche l’età.

L'articolo Samassi, ciclista investito da un’auto: 82enne in ospedale proviene da Casteddu On line.