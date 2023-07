Samassi, branchi di cani di grossa taglia rincorrono ciclisti e pedoni

La segnalazione giunge da un residente di Serramanna che ha inoltrato una comunicazione all’ufficio della polizia municipale di Samassi. Non è la prima volta che diversi cani che vagabondando tutti insieme seminano “terrore” tra gli amanti delle passeggiate all’aria aperta e la strada comunale di San Giacomo ben si presta per questa attività: poco frequentata dagli automobilisti e immersa nei campi coltivati e in quelli aperti è apprezzata anche da non pochi quattro zampe poco socievoli che, è risaputo, quando sono in branco, possono essere anche aggressivi. Ringhiano, abbaiano e rincorrono spesso i passanti che, se fortunati e sono in bicicletta, scappano oppure adoperano qualche pietra o un bastone di fortuna per allontanare gli animali. “Scrivo questa mail perché ormai da diverso tempo, percorrendo con la bici la strada, l’area, che dalla strada Comunale San Giorgio (da Serramanna) va verso Samassi, sempre più spesso mi imbatto in branchi di cani liberi di grossa taglia e soprattutto aggressivi che mi rincorrono, come avvenuto stamattina intorno le 9:30, 10:00 a un paio di chilometri di distanza rispetto la rotonda che dirama nelle varie direzioni -Samassi-Vallermosa-Villacidro”. La segnalazione è stata inoltrata domenica mattina.

“La stessa strada è praticata da persone che praticano jogging, dalle varie squadre di ciclismo giovanile ( con bambini dai 7 ai 12 anni di età oltre che gli adulti) o da chi semplicemente fa una passeggiata.

Io stessa pratico il ciclismo su strada e fino ad ora, grazie agli allenamenti e alla velocità che un mezzo come questo può raggiungere non mi è mai accaduto nulla di spiacevole.

Non essendo un episodio separato e soprattutto unico riesco a inoltrare un paio di scatti fotografici che ho realizzato qualche tempo fa sulla stessa strada, quasi alla stessa altezza di questa mattina”.