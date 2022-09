E poi, immancabile, anche un’ode a Cagliari, con due scatti, uno fatto di giorno e l’altro in piena notte: “Cagliari, capoluogo della Sardegna e città più grande dell’Isola”, twitta la Cristoforetti, “è incantevole sia di giorno che di notte. Gli antichi bacini salini della zona di Molentargius sono oggi un’oasi naturale per i fenicotteri”.

Un omaggio spaziale, quello fatto da Samantha Cristoforetti alla Sardegna. L’astronauta dell’Esa, durante l’ennesima missione, ha fotografato l’Isola e Cagliari proprio dallo spazio, descrivendo la nostra regione con parole cariche di emozione: “Ciao Sardegna! Mare e montagne, foreste, pianure, coste e spiagge. Per la grande varietà dei suoi bellissimi paesaggi ed ecosistemi c’è chi considera la Sardegna un microcontinente”, si legge sul suo profilo ufficiale di Twitter. E i retweet fioccano, sono tantissimi: una pubblicità a costo zero per la Sardegna. Nella foto principale si vedono l‘arcipelago de La Maddalena, Tavolara con Olbia e la Costa Smeralda e le isole di San Pietro e di Sant’Antioco.

