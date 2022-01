Dopo circa tre/quattro minuti la bambina dava finalmente segni di ripresa e il volontario la posizionava come previsto dai protocolli in “posizione laterale di sicurezza”, favorendo l’espulsione di parte dell’acqua ingerita.

La piccola, ospite di una colonia marina, sfuggita per un istante al controllo dei tutori era caduta in acqua ingerendo parecchio liquido, fatto che ne causava la perdita di coscienza e arresto cardio-respiratorio.

Il protagonista è Corrado Giannotte ex maresciallo dell’Aeronautica militare, volontario presso l’Associazione “Fraternità della Misericordia di Selargius”, che dal 1989 che svolge servizio di emergenza-urgenza in convenzione con Areus 118. Sig che il 25 giugno scorso si è reso protagonista a Cagliari del salvamento di una bambina di tre anni presso la spiaggia cittadina del Poetto

