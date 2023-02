Salvini su Tik Tok: "Fino a 6 anni di carcere per i dementi che maltrattano e uccidono gli animali"

Il vicepremier Matteo Salvini annuncia l’inasprimento delle pene per chi maltratta gli animali. “Per chi maltratta o uccide animali la pena sale da 2 a 6 anni di carcere”, “pubblichi sui social la tua malattia mentale? la tua violenza dannata e gratuita? Aumento della metà della pena prevista, quindi se la pena è di cinque anni si aggiungono due anni e mezzo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta su TikTok illustra il progetto di legge sulla difesa degli animali. “Ci abbiamo messo due mesetti di tempo, tanti di voi ce l’avevano chiesto, pene più severe per chi maltratta, abbandona o uccide gli animali. Mi sto occupando non solo di esseri umani a due gambe – ha aggiunto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Maltratti? Abbandoni? Picchi? Uccidi un essere che non si può difendere? Maledetto vigliacco ne paghi le conseguenze. Mi domando come si faccia a essere così cattivi, così violenti e così dementi”.