Salvini non ha incontrato i tifosi del Parma e non ha tifato contro il Cagliari, la foto era un falso

Non era vero niente, né che il ministro Matteo Salvini ha incontrato i tifosi del Parma per il suo in bocca al lupo prima della partita di ieri sera col Cagliari, né che ha fatto il tifo contro i rossoblù. I tifosi, in tanti hanno segnalato alla nostra redazione una foto che si è poi rivelata un fake, sono caduti nella trappola social che, troppo spesso, esaspera toni e distorce la realtà.

Dallo staff del ministro confermano che non c’è stato nessun incontrato con i tifosi avversari dei cagliaritani e che quanto è girato sui social era solo una bufala, fatta maliziosamente girare proprio alla vigilia della partita.