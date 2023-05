Salvini l'alleato di Solinas fa infuriare i rossoblù: governa in Sardegna ma tifa contro il Cagliari

Indossa felpe con la scritta Sardegna, governa alla Regione, è alleato addirittura del Partito sardo d’azione di Solinas ma il ministro Salvini tifa per il Parma. E fa infuriare i tifosi rossoblù, che lo attaccano per la decisione di stare dalla parte degli emiliani. L’attesissimo appuntamento è per stasera alle 20.30 alla Domus Arena, per l’andata della sfida playoff: il Cagliari deve vincere, al Parma bastano due pareggi.

Salvini, che governa la Sardegna e a suo tempo ha fatto il pieno di voti anche e soprattutto a Cagliari, ha pensato bene di dare la sua personale benedizione ai tifosi del Parma, incontrandoli e pubblicizzandolo ovviamente sui social, da dove passa tutta la vita, politica e non, del segretario leghista. Uno scivolone su cui ci mette pure il carico da novanta, con uno slogan che la dice tutta: “Più Parma che Cagliari”. Un vero affronto per i tifosi, che – c’è da giurarci – non perdoneranno.