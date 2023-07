Salvini inaugura il nuovo tratto dell'Orientale Sarda - Notizie

In tutto 6,3 chilometri di strada statale, attesi da decenni, per un investimento di 32 milioni di euro. È il nuovo tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda tra Bari Sardo e Tortolì inaugurato questo pomeriggio dal ministro delle infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, con il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega nell'Isola, Michele Pais, l'assessore dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

"Questa è un'opera che avuto traversie, fallimenti e ripartenze, però adesso ci siamo - ha detto Salvini nel punto allestito sulla carreggiata sotto un gazebo per riparare dagli oltre 40 gradi di questo pomeriggio -. Grazie a chi non si è mai arreso, all'Anas e agli operai che hanno lavorato in condizioni complesse anche in questo mese di luglio".

"Questa è una strada, un'infrastruttura materiale, come i porti e gli aeroporti - ha voluto aggiungere il ministro - ma mi sono reso conto una volta di più che dovrò lavorare anche sulle infrastrutture immateriali: scriverò alle società di gestione telefonica perché non è possibile che questa terra non sia connessa dal punto di vista delle comunicazioni, se non c'è copertura telefonica per le aziende è difficile lavorare e per le famiglie è difficile avere una vita - ha chiarito dopo lo stupore per l'assenza di segnale lungo la strada che attraversa l'Ogliastra -. Le compagnie telefoniche fanno business, ma chiederò loro con le buone maniere di mettere tutti i ripetitori in tutte le zone perché la Sardegna sia tutta connessa, non solo la Costa Smeralda, al resto d'Italia e del mondo".

Il tratto di statale 125 inaugurato oggi è a carreggiata unica e due corsie. "È un'opera molto attesa dal territorio soprattutto dal punto di vista socioeconomico - ha sottolineato l'Ad di Anas -, un passo fondamentale per migliorare i collegamenti tra due delle coste sarde, quella meridionale e quella orientale".

Sempre oggi Anas ha aperto anche il nuovo svincolo sud di Bonorva, in provincia di Sassari, al chilometro 158,650 della strada statale 131 Carlo Felice. I lavori, per 10 milioni di euro, hanno riguardato l'ammodernamento delle rampe esistenti in direzione Cagliari, con la costruzione di una rotatoria per lo smistamento della viabilità locale. Sono state anche realizzate due nuove rampe di ingresso e uscita sulla carreggiata in direzione Sassari, in sostituzione della vecchia intersezione, e un nuovo cavalcavia in acciaio di luce di 38,10 metri per permettere l'esecuzione di tutte le manovre di svincolo in perfetta sicurezza. I veicoli possono iniziare a transitare già da questa sera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna